Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский телеведущий, который был главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал Дашу Квиткову, с которой после проекта женился. У пары появился сын Лев, а недавно стало известно, что Никита развелся с супругой. После этого Добрынин прекратил сотрудничать с "ЖВЛ". А теперь стало известно, что Никита планирует вернуться на ТВ, о чем сообщается в Инстаграм.
"Никита Добрынин заинтриговал переменами в своей жизни.
Недавно на своей странице в Instagram Никита рассказал, что работает над новым телевизионным проектом, который выйдет на телеканале ТЕТ. Подробностями нового проекта Никита обещал поделиться в скором времени", - написано было в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Холостяк again";
"После развода наверняка проект "Все женщины…";
"Новое кулинарное шоу настоящего холостяка – «Пельмени или мивина»)))";
"Неделю назад новости о «разводе», а сегодня анонс нового проекта, это что за гении маркетинга?)) Обязательно не посмотрим)";
"А я знаю, но не скажу".
Напомним, "Холостяк" Добрынин показал, чем занимается, пока Квиткова нежится на Мальдивах
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