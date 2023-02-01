"Холостяк" Никита Добрынин, который недавно развелся с женой Дашей Квитковой, заинтриговал украинцев своим возвращением на ТВ.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский телеведущий, который был главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал Дашу Квиткову, с которой после проекта женился. У пары появился сын Лев, а недавно стало известно, что Никита развелся с супругой. После этого Добрынин прекратил сотрудничать с "ЖВЛ". А теперь стало известно, что Никита планирует вернуться на ТВ, о чем сообщается в Инстаграм.

"Никита Добрынин заинтриговал переменами в своей жизни.

Недавно на своей странице в Instagram Никита рассказал, что работает над новым телевизионным проектом, который выйдет на телеканале ТЕТ. Подробностями нового проекта Никита обещал поделиться в скором времени", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Холостяк again";

"После развода наверняка проект "Все женщины…";

"Новое кулинарное шоу настоящего холостяка – «Пельмени или мивина»)))";

"Неделю назад новости о «разводе», а сегодня анонс нового проекта, это что за гении маркетинга?)) Обязательно не посмотрим)";

"А я знаю, но не скажу".

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал, чем занимается, пока Квиткова нежится на Мальдивах

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