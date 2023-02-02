Кристина Решетник отметила, что для нее февраль и не заканчивался, но она знает, что будет время, когда война закончится - нужно лишь продержаться.

Украинцы 1 февраля вспоминают события этого месяца в 2022 году. Почти год назад россия совершила полномасштабное вторжение в наше государство.

Жена телеведущего Григория Решетника отметила, что сегодня начался февраль, но для украинцев он и не заканчивался. Кристина Решетник опубликовала пост в Инстаграм о том, что почувствовала 1 февраля.

Кристина Решетник отметила, что для нее февраль и не заканчивался, но она знает, что будет время, когда война закончится - нужно лишь продержаться.

"Когда все думали, что 2-3 недели и все кончится, я интуитивно чувствовала, что и через год будет зима в наших сердцах. Теперь понимаю, что нам еще немного нужно продержаться, будет сложно, но уж точно легче, чем в прошлом февраля", - рассказала она.

В комментариях многие пользователи сети не согласились с Кристиной Решетник и отметили, что до конца войны еще осталось много месяцев. Были и те, кто верит в скорую победу:

"Не легче, просто привыкли. И уж это все надоело и нет сил это все терпеть", "Наверное, самый ужасный месяц из всех, когда ждешь снова чего-то плохого", "Верим и справимся", "Явно не чуть-чуть нам продержаться", "Как же хочется миру, и жить как жили еще год назад".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.