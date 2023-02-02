Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко собрала главные новости за 343-й день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова предупредила, что россия может приурочить новое полномасштабное наступление к годовщине начала великой войны.

Накануне оккупанты обстреляли село Елино на Черниговщине - в результате попадания мины в погреб погибли четыре человека.

Украинские партизаны в Крыму ликвидировали двух важных офицеров росгвардии где-то на пути между Севастополем и Симферополем.

Новоизбранный президент Чехии заявил, что Украина должна получить членство в НАТО сразу после окончания войны. Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Зеленскому принять капитуляцию россии в Переяславе (видео 4). Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Также Маричка Падалко рассказала, что 1 февраля стало днем ​​больших увольнений, обысков и подозрений:

- Подозрение в растрате более 107 млн ​​сообщили заместителю министра обороны Хмельницкому, другому заместителю Шаповалову вручили подозрение по делу о завышении цен («яйца по 17 грн»);

- обыски провели у бывшего министра Авакова по делу авиакатастрофы над Броварами: отрабатывают версию некачественных закупок вертолетов;

- самый резонансный обыск состоялся у бизнесмена Игоря Коломойского (фото 5) в частном доме в Днепре по хищению на сумму около 1 млрд долларов вокруг «Укрнафты» и «Укрататнафты»;

- Наиболее обсуждаемый обыск произошел у главы киевской налоговой Оксаны Датий (фото 6) с ее «списком желаний» (фото 7). Общая сумма необоснованных активов должностного лица по данным ДБР составляет около 1,4 млн долларов.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.