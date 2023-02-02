Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский шоумен, который решил попробовать свои силы на проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Шоумену удалось победить и после пара встречалась некоторое время, но в конечном итоге разошлась. А после этого Эллерт переехал в США, где находится и сейчас.

И после очередной пропажи Эллерт снова вышел на связь, опубликовав видео в своем блоге. Звезда в видео решил рассказать о пляже, который заняли российские эмигранты.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, Эллерт ты же моя радость, наконец, где ты так долго пропадал ни состоров ничего. Ура";

"А почему ты не в Украине?";

"Хорошо, что Мишина никого не выбрала и тебя тоже... сорри, что прорвалось на откровенность. Она выше и умнее вас всех вместе взятых на том шоу! И вы все сами это понимаете, или еще сразу, или впоследствии это поняли "холостяки"!";

"Саша, ну ты и закрутил сюжет: Я может познакомлюсь, а может и женюсь... Ждем следующий выпуск с нетерпением";

"Смело и иронически. Смотри, чтобы они тебе хлопчатобумажную женщину не подсунули";

"Да ладно. Там в основном люди из СССР. А так же из Азии. Когда-то там жили итальянцы. Но стоит проехать до следующей остановки метро и уже чёрный район".

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт высказался о разводе Квитковой и Добрынина

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