Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото, на котором предстала в необычном и даже мистическом образе.
Как видно, Алина запечатлена в интересной локации, она изящно позирует фотографу. Перед камерой она пояивлась в необычном бархатном платье с золотистым орнаментом, пышными рукавами и открытыми плечами. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и упругое декольте певицы. Загадочности и даже мистичности образу добавляет замысловатая прическа артистки, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Паш рассказала о своем европейском туре: "Началась продажа билетов для моего первого сольного тура "Слушай" в Европе! Львов! 24 марта встретимся в MALEVICH Concert Arena & Night Club. Билеты уже в продаже! Присоединяйтесь к моей карпатской сказке о том, что действительно прячется под татуировкой на моем сердце. И встретите меня настоящую".
Поклонники не оставили без внимания такое фото звезды, и тут же принялись лайкать и комментировать:
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