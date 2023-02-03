Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. Звезда, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Полякова показала, как готовиться к съемкам в гримерке и ответила хейтерам.

"Всем привет, дорогие мои, вчера мне много людей написали о том, что: "Ой, вы такая красивая, а это все некстати. Дорогие мои, я в Киеве, я на съемках, это моя работа, моя работа в том числе быть красивой. И вы делайте свою, ибо если мы все перестанем работать, то это будет фигня", - рассказала Оля.

"Всем привет, дорогие мои, мы снимаем для того, чтобы у вас было что посмотреть по телевизору", - добавила на втором сторис Полякова.

А до этого Оля поздравила Зеленского с днем рождения.

"У меня есть много личных фото с Владимиром, но с Владимиром Александровичем – ни одной, потому что сегодня это разные люди. Тот, с которым у меня куча забавных фото – талантливый, искрометный, юморный, легкий и счастливый! Сегодняшний Владимир – человек, на плечи которого упала ответственность за всю страну, за людей, за борьбу – это очень нелегкая ноша, и вряд ли он ее хотел!", - написала Полякова.

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