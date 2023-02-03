Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко вспомнил о сложных ситуациях во время отключений света после регулярных массированных ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины. Звезда очень переживал за родителей, которые живут недалеко от одной из ТЭЦ в Киеве. Эти опасения были оправданными. Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

Ведущий рассказал, что во время одной из первых атак по столице, вражеская ракета упала и взорвалась всего в паре километров от жилья родителей Мирошниченка.

"Родители живут недалеко от одной из ТЭЦ. 10 октября, когда был первый массированный обстрел Киева, три ракеты летели в эту ТЭЦ, но не попали, а упали неподалеку. Одна за 2 километра взорвалась, как раз у дома моих родителей. А у них еще и панельный дом, так что мы тогда очень переволновались", – поделился Тимур Мирошниченко.

Помимо переживаний за родителей, Тимур Мирошниченко также переживал за детей и супругу. Когда только начались отключения электроэнергии, ведущий не подготовился к отсутствию света, воды и тепла, из-за чего чувствовал себя виноватым.

"Сложный момент был в конце ноября, когда был очередной обстрел Киева и три дня не было света. У нас дома все зависит от света, даже вода и отопление. Так что температура опускалась до +8 градусов. В тот момент у меня было чувство, что во всем виноваты путин и я. Я – потому что не закупил заранее воду. Тогда был безумный ажиотаж на питьевую воду. Но я понимаю, это нервы, эмоции. С пониманием отношусь к этому. В таких случаях я позволяю жене выпустить эмоции", – вспомнил шоумен.

Напомним, что ведущий Мирошниченко признался, что пошло не так на Нацотборе Евровидения.

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