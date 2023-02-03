Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная преимущественно русскоязычная певица из Украины, которая после 24 февраля 2022 года поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после деоккупации Ирпеня приехала в свой родной город. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где в этот раз презентовала песню на украинском языке.
"Уже на всех цифровых платформах!", - написала Лобода и отметила, что песня называется "По-украински".
Фанаты начали активно обсуждать песню в комментариях. Если украинцам зашла, то вот россияне не могут простить по сей день Лободе, что она поддержала Украину:
"Кто-то реально будет это слушать?";
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"Это такой неимоверный, сильный трек! Уверена, что он сопроводит победу Украины. И я не устану говорить Вам спасибо за Ваше творчество, любим!";
"Вы не умеете делать что-то плохо... Песня коснулась души! Очень достойно и патриотично! Слава Украине";
"Зачем смешивать творчество и политику";
"Никого не смущает,что это гимн Люфтваффе";
"Обливается слезами сердце. Дай Бог пережить Украине захватническую войну";
"Ваше творчество трудно спутать, сразу понимаешь - шедевр".
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