Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная преимущественно русскоязычная певица из Украины, которая после 24 февраля 2022 года поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после деоккупации Ирпеня приехала в свой родной город. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где в этот раз презентовала песню на украинском языке.

"Уже на всех цифровых платформах!", - написала Лобода и отметила, что песня называется "По-украински".

Фанаты начали активно обсуждать песню в комментариях. Если украинцам зашла, то вот россияне не могут простить по сей день Лободе, что она поддержала Украину:

"Кто-то реально будет это слушать?";

"Это такой неимоверный, сильный трек! Уверена, что он сопроводит победу Украины. И я не устану говорить Вам спасибо за Ваше творчество, любим!";

"Вы не умеете делать что-то плохо... Песня коснулась души! Очень достойно и патриотично! Слава Украине";

"Зачем смешивать творчество и политику";

"Никого не смущает,что это гимн Люфтваффе";

"Обливается слезами сердце. Дай Бог пережить Украине захватническую войну";

"Ваше творчество трудно спутать, сразу понимаешь - шедевр".

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