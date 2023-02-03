Актер Тарас Цымбалюк, который стал звездой сериала "Крепостная", показал, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами.

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". А недавно актер развелся со своей женой - актрисой Тиной Антоненко. Это стал вторым разводом для звезды. После этого знаменитость отметил, что не против был бы попробовать свои силы на "Холостяке". Но недавно стало известно, что у Тараса новая подружка - бизнесвумен Светлана Готочкина.

Не забывает Цымбалюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделился фото, где позирует в спортзале.

"Время в спортзале", - написал Тарас в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спорт - сила";

"Достоин уважения каждый, кто стремится каждый день совершенствоваться. Вместе с кропотливой работой над творческим ростом, Вы, Тарас, упорно трудитесь над поддержанием крепости тела, закаляете волю, уравновешиваете душевное состояние. Что ж, искусство нуждается в жертвах, - учитывая это, спорт, безусловно, великое искусство";

"Красавец! Дай Бог, тебе здоровье и счастье".

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