Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "Ходят слухи", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала в своем аккаунте видео с выступления известного украинского стендап-комика Феликса Редьки, который говорит о русскоговорящих.

В своем спитче комик из Сумм поднял тему близости региона к границе с россией. Он призывает украиноязычных украинцев не унижать и не относиться с надменностью к русскоговорящим, а учитывать контекст, в котором они вырастали и воспитывались. При этом, стоит отметить, что Феликс Редька, как и много украинцев с начала войны, перешел на украинских язык и в жизни, и в своих выступлениях в частности.

Выкладывая это видео Рамина поддержала комика и поделилась своей историей: "Моя поддержка @felix.redka. Я вообще родилась в семье, где папа чуть ли не на украинском, он и на русском разговаривал и разговаривает с ошибками. Потому что он из Афганистана. А предки наши – афганцы и поляки. Мы с мамой украинки. Я первый человек в семье, кто разговаривает на украинском. Простите меня все украинцы, что я стала первой, но не последней. Помогите мне, как и миллиону других наших людей, вернуться к своим корням".

Конечно же, такой пост Эсхакзай вызвал бурное обсуждение в комментариях, украинцы начали активно выражать свои мнения по поводу языкового вопроса.

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