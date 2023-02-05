На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что 4 февраля из российского плена домой вернулись 116 человек, среди них Максим Колесников – бывший ресторатор, журналист и военный ВСУ родом из Донецка. Фотография, где он радуется яблоку, стала фото дня. Справа на фото – как мужчина выглядел до войны (фото 1).
Оккупанты бросили все силы на окружение Бахмута – говорят в министерстве обороны. Сейчас город в полукольце, если посмотреть на карту DeepState (фото 2). В Бахмуте при оказании помощи гражданскому населению погиб американский волонтер Пит Рид (фото 3).
Также Маричка Падалко сообщила, что в Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым (фото 4).
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Россияне распространили видео (5), как они обстреливают правобережную Херсонскую область из оккупированной Каховки.
Министерство обороны Великобритании обнародовало фотографии, как украинские военные учатся управлять танками Challenger 2 (фото 6). Американцы показали, как работают GLSDB (запускаемые с земли бомбы малого диаметра), которые вскоре будут в Украине (видео 7).
Полмиллиона жителей Одессы и Одесской области остались без света в результате аварии (фото 8).
Правительство разрешило женщинам-чиновницам при определенных условиях (фото 9) ездить за границу на фоне запрета чиновникам покидать страну во время военного положения.
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.