Известная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко собрала главные новости за 346-й день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что 4 февраля из российского плена домой вернулись 116 человек, среди них Максим Колесников – бывший ресторатор, журналист и военный ВСУ родом из Донецка. Фотография, где он радуется яблоку, стала фото дня. Справа на фото – как мужчина выглядел до войны (фото 1).

Оккупанты бросили все силы на окружение Бахмута – говорят в министерстве обороны. Сейчас город в полукольце, если посмотреть на карту DeepState (фото 2). В Бахмуте при оказании помощи гражданскому населению погиб американский волонтер Пит Рид (фото 3).

Также Маричка Падалко сообщила, что в Киеве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым (фото 4).

Россияне распространили видео (5), как они обстреливают правобережную Херсонскую область из оккупированной Каховки.

Министерство обороны Великобритании обнародовало фотографии, как украинские военные учатся управлять танками Challenger 2 (фото 6). Американцы показали, как работают GLSDB (запускаемые с земли бомбы малого диаметра), которые вскоре будут в Украине (видео 7).

Полмиллиона жителей Одессы и Одесской области остались без света в результате аварии (фото 8).

Правительство разрешило женщинам-чиновницам при определенных условиях (фото 9) ездить за границу на фоне запрета чиновникам покидать страну во время военного положения.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.