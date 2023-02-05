Известная артистка решила устроить яркую съемку, подчеркнув результаты своего похудения. Не так давно она призналась, что заметно долго не могла прийти в себя и изводила организм диетами многие годы.

Только спустя время она смогла найти нужный и правильный вариант похудения, который не вредит ей. В блестящем топе и светлых джинсах артистка не стала скрывать перемены во внешности.

Не скрыла артистка также свои формы, интригуя украинцев яркой внешностью. Съемки Кароль проводила в Киеве, когда последний раз приезжала домой.

«Ты своя; Думаю хорошо потрудилась; Тиночка Кароль просто замечательная девушка. Наша гордость Украины и стильная леди» - пишут в сети.

Также Тина Кароль решила показать несколько кадров, сделанных в перерыве между съемками специальной фотосессии в модной одежде. Артистка позировала в брючном костюме с открытым декольте.

Аккуратный макияж с акцентом на глаза, а также кокетливый вид заинтересовали украинцев. В таком образе Кароль снималась специально для рекламы своей коллекции одежды. Ее раскупили всего за несколько часов, поэтому звезда продолжает показывать в Инстаграм свои успехи, а также делится более личным в Телеграмм.

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