Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была 15 лет в браке с Потапом. Алексей воспитал ее дочь с самого малого, а также у пары появился общий сын - Андрей. Пара после развода продолжала заниматься совместно бизнесом до 2022 года, а уже после этого Ирина объявила, что прекращает сотрудничать с Потапом, пожелав ему удачи в любом направлении, которое он выберет. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ирина рассказала, как ее именем воспользовались мошенники.

"Я не делаю этот сбор. О всех сборах рассказываю на своей официальной страничке в Инстаграм, проверяйте обязательно", - рассказала Горовая в публикации.

"У меня нет слов. В любые времена мошенничество - это преступление. Но в часы войны это просто недопустимая роскошь даже для преступников, ибо сейчас на кону жизнь целой страны. А, возможно, и мира.. Обманывать своих же - самоубийство. О всех сборах, что я провожу, я обязательно рассказываю тут - на своей официальной страничке в Инстаграм. Пожалуйста, проверяйте, если видите какое-то личное от меня в других сетях", - написала Ирина.

Напомним, экс-жена Потапа Горовая расхвалила Дорофееву после премьеры нового клипа

А еще Politeka сообщала, что падчерица Потапа, которая вышла замуж за араба, рассказала о жизни в Ливане

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая поделилась рекомендацией необычной книги