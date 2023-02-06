Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". А недавно стало известно, что знаменитость развелся со своей супругой, хотя официально эту информацию Остапчук не подтверждал. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где в этот раз показал, куда ставить борщ, если в холодильнике нет места.
"А куда борщ поставить", - написал Остапчук, показывая содержимое холодильника.
Стоит отметить, что в холодильнике у Владимира оказалось много места дляя соков, консервации, овощей и фруктов.
После этого Остапчук показал Эктора Хименес-Браво, который выкрикнул свою коронную фразу: "На балкон".
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"Вот и ваш ответ", - написал Остапчук под кадрами.
А до этого Владимир разоткровенничался о своем переезде в Канаду.
"В 2016 году я почти выехал из Украины в Канаду
Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе
Я ее просто ненавидел
Систему, где можно купить, продать, нарисовать, договориться
Где чиновник безнаказан, где быть депутатом это «вау устроился по жизни»
И система была повсюду
Простой тест: «кто из вас сдавал на права, а не купил/подарили/договорился?»
Это страшная система…
Но сейчас я как никогда верю, что наше поколение может победить этого врага – здесь и сейчас", - написал Остапчук в своем блоге.
Напомним, молодая любимая Остапчука впервые высказалась о нем
А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская поделилась неожиданной радостью
Также Politeka писала, что Остапчук показал трогательное послание от сына из Канады