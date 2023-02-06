Телеведущий Владимир Остапчук показал, куда можно поставить борщ, если в холодильнике нет места, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". А недавно стало известно, что знаменитость развелся со своей супругой, хотя официально эту информацию Остапчук не подтверждал. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где в этот раз показал, куда ставить борщ, если в холодильнике нет места.

"А куда борщ поставить", - написал Остапчук, показывая содержимое холодильника.

Стоит отметить, что в холодильнике у Владимира оказалось много места дляя соков, консервации, овощей и фруктов.

После этого Остапчук показал Эктора Хименес-Браво, который выкрикнул свою коронную фразу: "На балкон".

"Вот и ваш ответ", - написал Остапчук под кадрами.

А до этого Владимир разоткровенничался о своем переезде в Канаду.

"В 2016 году я почти выехал из Украины в Канаду

Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе

Я ее просто ненавидел

Систему, где можно купить, продать, нарисовать, договориться

Где чиновник безнаказан, где быть депутатом это «вау устроился по жизни»

И система была повсюду

Простой тест: «кто из вас сдавал на права, а не купил/подарили/договорился?»

Это страшная система…

Но сейчас я как никогда верю, что наше поколение может победить этого врага – здесь и сейчас", - написал Остапчук в своем блоге.

Напомним, молодая любимая Остапчука впервые высказалась о нем

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