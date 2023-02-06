Певица Надя Дорофеева показала, как готовит ее новый бойфренд Миша Кацурин, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". А в прошлом году стало известно, что артистка ушла от своего супруга Владимира Дантеса. После этого стало известно, что Дорофеева начала отношения с ресторатором Мишей Кацуриным, который был другом семьи долгое время.

Не забывает Надя и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дорофеева показала, как новый парень умеет готовить рыбу.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Не стоп, я так не могу, я еще не привыкла";

"То Дантес постоянно стряпал, а теперь другой) Норм";

"Пипец, смотрю это видео и мне жалко Дантеса)";

"дождусь, когда Кацурин будет с Дантесом";

"я подумал, что Дантес постригся";

"привыкла))) нравятся двое: Дантес и Надя и могу уже воспринимать их отдельно. Главное чтобы счастливы были";

"Ну одно точно ясно, голодная Дорофеева спать не ляжет. А глубже лезть это уже лишнее";

"я когда смотрела это видео, так и знала что будут вспоминать Дантеса";

"Лучшие и милые, после перемен в личной жизни творчество Нади поднялось на гораздо более высокий уровень".

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