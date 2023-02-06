Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". А в прошлом году стало известно, что артистка ушла от своего супруга Владимира Дантеса. После этого стало известно, что Дорофеева начала отношения с ресторатором Мишей Кацуриным, который был другом семьи долгое время.
Не забывает Надя и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дорофеева показала, как новый парень умеет готовить рыбу.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Не стоп, я так не могу, я еще не привыкла";
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"То Дантес постоянно стряпал, а теперь другой) Норм";
"Пипец, смотрю это видео и мне жалко Дантеса)";
"дождусь, когда Кацурин будет с Дантесом";
"я подумал, что Дантес постригся";
"привыкла))) нравятся двое: Дантес и Надя и могу уже воспринимать их отдельно. Главное чтобы счастливы были";
"Ну одно точно ясно, голодная Дорофеева спать не ляжет. А глубже лезть это уже лишнее";
"я когда смотрела это видео, так и знала что будут вспоминать Дантеса";
"Лучшие и милые, после перемен в личной жизни творчество Нади поднялось на гораздо более высокий уровень".
Напомним, Дорофеева в маленьком платье изумила стройной фигурой без лишнего пафоса
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева столкнулась с вызовом во время съемок клипа "Вотсап" и показала израненные пальцы
Также Politeka писала, что Дорофеева эмоционально отреагировала на комментарии украинцев