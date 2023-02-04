В этот раз украинская популярная исполнительница приняла участие в рекламной съемке и снова появится на глянцевой обложке. Кадры с новым образом Нади появились в социальной сети Инстаграм, прдеставленные на странице журнала.

Французский дизайнер испанского происхождения Пако Рабан, наиболее известный своими металлическими ансамблями и дизайном космической эры 1960-х, умер в 88-летнем возрасте во Франции.

О том, как дизайнер оказал влияние на мир моды, будет рассказано в специальной статье. Для этого Надя приняла участие в атмосферной съемке и выбрала аккуратное маленькое платье. Черно-белый кадр придал образу Дорофеевой строгости.

Дорофеева также разместила в Instagram фото и видео, которые были сделаны во время обучения игре на барабанной установке. Артистка поделилась, что настоящая игра, а не имитация игры в клипе к песне "Вотсап" стала для нее вызовом. Дорофеева в том числе продемонстрировала в кадре стертые до крови пальцы.

Как известно, режиссер видео Инди Хаит увидел, что в клипе Надя должна играть на барабанах и таким образом передать свое эмоциональное состояние.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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