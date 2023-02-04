Популярна співачка Настя Каменських вирішила поділитися новим кадром та заговорила про своє життя.

Настя Каменських вперше за довгий час звернулася до фанів та заговорила про свою роботу. За її словами, нинішній тур українськими містами "Я-Україна" займає особливе місце у її житті. Пісня завжди зігрівала душу і серце нашої неймовірно співаючої нації.

«Для мене співати для вас, разом з вами та заради рідної країни – це те, що надає крила.

Також під час туру на вас чекатимуть благодійні лотереї, долучившись до яких, ви зможете виграти неймовірні лоти від мене. Серед цих лотів добра (як їх називаю) також будуть прикраси. І далі ділитимуся з вами деталями про тур» - поділилася Каменських.

Вона супроводжувала звернення спеціальною обкладинкою, створеною для її туру, що обговорили в мережі українці:

«Що ж, чекаємо, що буде далі; А Суми колись?; Дуже чекаємо на тур; Велике спасибі принцеса;

Весь час без Потапа; Давно вас не було видно.

Раніше Каменських поділилася різдвяним кадром, зробленим вдома біля ялинки, проте отримала багато питань про те, куди подівся її чоловік. Раніше її вже не раз питали: куди пропав Потап? Самого артиста висміяли за втечу з України та повернення лише через півроку.

"Ранок Різдва! Вітаю всіх, хто святкує сьогодні! Нехай світ запанує в нашій Україні та в душі кожного українця", - написала співачка.

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