На ньому можна побачити велику подушку з фото Делі у купальнику.
Як виявилось, це не просто якийсь сувенір, а подарунок, який Аделіна Делі зробила Топольському на першій вечірці.
До речі, подарунки від дівчат «Холостяку» – це обов'язковий атрибут першої вечірки на шоу.
Як з'ясувалося, Аделіна Делі залишила проект у другому випуску.
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"Краще б мені повернув назад, тому що випадково його знайти на просторах інсти - кринж. Я так розумію, що вона знадобилася, щоб обігріти притулок. Рада, що одного разу вона все-таки послужила людям там, але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу", - повідомила Делі, помітивши свій подарунок на фото та зрозумівши, що Алекс після зйомок проекту, які були завершені ще до 24 лютого, його позбувся.
Танцівниця також охарактеризувала участь у шоу «Холостяк», як ганьбу, яка не варта її часу.
Не засмутилися вигнанню Аделіни Делі і глядачі. Так, у соцмережах вони обговорюють, що Аделіна заслужено залишила проект і сумніваються, що вона прийшла у шоу у пошуках справжнього кохання.
"Скатертиною дорога. Приперлася за піаром!», «Їй піар потрібен тільки!», «Додому!», «Правильний вибір!», - пишуть користувачі соцмереж.
Нагадаємо, раніше Аделіна Делі розповіла про "нервовий зрив" через вбрання, яке їй обрали для знайомства з Топольським.
Також повідомлялося, що Топольський вигнав одразу шість дівчат.
Крім того, Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський описав, яким має бути ідеальне побачення.