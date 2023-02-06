Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который несколько лет женился на молодой блогерка Кате Репяховой несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте. А в позапрошлом году Репяхова родила звездному мужу первенца - сына Михаила. При этом для Павлика это уже четвертый ребенок. Не забывает Катя и об Инстаграм, где в этот раз показала, как ее хейтили.

"Вы не правы, никому не нужна ваша нагота. Мужу вашему показывайте, мне нравится, как вы с сыном ходите на концерты, ходите в бассейн, как Мишаня занимается, какая у вас одежда, квартира. Зачем мне ваша голая фигура, фу - это позор", - написала фанатка Репяховой.

"Когда-то у меня была подписчица, которая сейчас в бане, Наташа рыженькая. Так от, она вечно мне писала, что я хожу в старомодной одежде и закрываю свое молодое тело", - написала Катя в ответ.

"А тут решила быть соблазнительной и на тебе, другой Наташе не угодила", - подытожила жена Виктора Павлика.

"В этом видео есть много другого и смысл вообще не в ногах. Но вы видите то, что вас тригерит. Наверное, в своей молодости вы не могли себе позволить экспериментировать и бывать разной. Это госпожа Наталья называется - творчество. Если вы тут находитесь, уважайте контент, который я создаю, это моя работа. Что-то не нравится, я вас не задерживаю", - написала Катя уже в ответ фанатке.

Напомним, жена Павлика устроила ему неожиданный сюрприз, когда они остались дома только вдвоем

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика ответила хейтерам, которые критикую из-за разницы в возрасте

Также Politeka писала, что жена Павлика рассказала, как после скандала проходит ее общение с бывшей мужа