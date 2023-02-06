Ведущий "Холостячки" и "Холостяка" Григорий Решетник решил поделиться счастливым семейным фото, показав самых дорогих ему людей. Не так давно ведущий высказался о ценностях в браке после того, как единственная пара из "Холостяка" решила равестись спустя пару лет брака.

После этого Квиткова поспешила высказаться в ответ, но ведущий не стал поддерживать любые попытки пиара. На новом кадре Григорий вместе с супругой Кристиной и тремя сыновьями умилил украинцев.

«Всегда в Украине и с Украиной в сердце!» - пишет Решетник.

В сети выражают свое мнение:

«Вы очень хорошая семья 😍 Пусть ваша жизнь будет насыщена только позитивом🔥; С вас нужно брать пример; Красивые!!! Всегда приятно видеть вас вместе! Очень красивы! 😍

Ваша семья сейчас является примером для многих; Три сыночка есть , нужно и доченьку».

Также ведущий вспомнил о прошлом, а также заговорил о финале "Холостяка" вместе со своей супругой. Он представил короткий семейный ролик с любимыми детьми, опубликовав его в Инстаграм.

«Пару недель назад все увидели финал «Холостяка» 🌹 И сегодня хочу вспомнить тот день, когда мы с любимой и детьми принимали гостей у себя ☕️🧁🍋

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

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