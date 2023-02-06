Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на коллеге Кате Осадчей. У пары есть двое общих детей - Иван и Даниил. Также у Кати есть сын от прошлых отношений - Илья. Не забывает Горбунов и об Инстаграм, где в этот раз рассказал о трагедии. Звезда поделился кадрами, на которых можно увидеть обрушение жилых домов от землетрясения.
"Ужасное землетрясение в Турции! Уже больше тысячи погибших! Наши соболезнования всем пострадавшим!!
Как только паблики сообщили о новом толчке, магнитудой 7.8 баллов!", - написал Юрий.
Украинцы присоединились к словам Горбунова в комментариях:
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"Это невозможно воспринять….. куда ты, Мир, разрушаешься?????";
"Что в мире творится….Господи останови это ужас";
"Боже, какой ужас. Сочувствие Турции";
"Такое ощущение, приближающееся конец света";
"Какой ужас. Сочувствие всем пострадавшим и их семьям";
"Это ужас. Стихию невозможно обуздать. Соболезнование людям";
"Сострадание и любовь-главные чувства, которым нас учат сейчас. Сочувствую";
"Боже какой ужас. Искренние соболезнования. Украина с вами Турция, держитесь".
Напомним, Горбунов поделился трепетными кадрами с Осадчей, обратившись к жене
А еще Politeka сообщала, что Горбунов с Осадчей за один вечер собрали огромную сумму для украинских защитников
Также Politeka писала, что Осадчая показала редкое фото с 20-летним сыном и неожиданно нарвалась на критику