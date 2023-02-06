Телеведущий Юрий Горбунов рассказал о новой трагедии украинцам, в которой погибли более тысячи человек.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на коллеге Кате Осадчей. У пары есть двое общих детей - Иван и Даниил. Также у Кати есть сын от прошлых отношений - Илья. Не забывает Горбунов и об Инстаграм, где в этот раз рассказал о трагедии. Звезда поделился кадрами, на которых можно увидеть обрушение жилых домов от землетрясения.

"Ужасное землетрясение в Турции! Уже больше тысячи погибших! Наши соболезнования всем пострадавшим!!

Как только паблики сообщили о новом толчке, магнитудой 7.8 баллов!", - написал Юрий.

Украинцы присоединились к словам Горбунова в комментариях:

"Это невозможно воспринять….. куда ты, Мир, разрушаешься?????";

"Что в мире творится….Господи останови это ужас";

"Боже, какой ужас. Сочувствие Турции";

"Такое ощущение, приближающееся конец света";

"Какой ужас. Сочувствие всем пострадавшим и их семьям";

"Это ужас. Стихию невозможно обуздать. Соболезнование людям";

"Сострадание и любовь-главные чувства, которым нас учат сейчас. Сочувствую";

"Боже какой ужас. Искренние соболезнования. Украина с вами Турция, держитесь".

Напомним, Горбунов поделился трепетными кадрами с Осадчей, обратившись к жене

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