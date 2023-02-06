В этот раз популярная артистка рассказала, как вернулась домой, но была ошарашена новостью – ее главная маленькая любимица – породистая собачка Мими потерялась на морозе. Артистка рассказала, что собачку искали два дня и все без толку.

«Я ее звала, а мой муж говорит, что она исчезла два дня назад, что они искали ее целые сутки и что ее больше нет. Мы подумали, что ее с ели, потому что у нас здесь лес, есть лисы. Мы уже попрощались с ней, я два дня рыдала. Детям ничего не рассказывала, потому что не знала, как это все пережить2, — со слезами поделилась Полякова.

Она отметила, что выходила на улице и чудом решила ее позвать, просто захотелось – а вдруг куда-то упала?

«Просто думала, что может не услышали, может она где-то упала в какую-то яму. Я иду, кричу и мне на встречу выходит моя Мими. Грязная, вся в снегу, дрожит. Я ее помыла и вот она, жива! Не знаю, насколько здорова, но жива! Ветеринар сказал, что три дня в мороз в лесу и то, что она выжила, это просто невероятно!» - поделилась Полякова.

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