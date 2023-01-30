Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". А недавно артистка решила попробовать себя в качестве певицы, презентовав свою дебютную композицию "Дотики". Песня получилась легкой и танцевальной.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитина показала, как сменила имидж, поделившись фотографией.
"В голове пожар. Влада, спасибо, мой пожарник. А у вас что там в голове?", - написала Катя.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Аахахах класс Катя, обращайся…";
"Красивая".
А до этого Катя рассказала, что нужно ловить момент.
"В последнее время начала чаще задумываться о том, что меня ждет через 5 лет и чего я действительно хочу… (помните мы в школе отвечали на эти вопросы)
Так вот, я из школы не могу дать себе ответа!!!
Итак, просто живу в удовольствие! И делаю то, что хочется в данный момент!
Так что и Вам советую /ловите момент/ здесь и сейчас!!!
А жизнь сама даст вам подсказки и поможет выбрать правильный путь)))", - написала Катя.
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