Телеведущая Иванна Онуфрийчук, звезда "Танців з зірками", рассказала о шестилетней Арине, которая застала войну в Бахмуте.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где в этот раз рассказала трогательную историю 6-летней Арины из Бахмута.

"Разъединенные семьи. Дети слышат взрывы вместо колыбельной или звука игрушек. Эвакуация из города, где живут бабушка и дедушка, вместо каникул у них.

Больно, очень больно это видеть. История 6-летней Арины до слез. Ее эвакуировали военные к маме, которая должна была вот-вот родить ей братца или сестричку. Она со слезами на глазках оставляла бабушку с дедушкой в Бахмуте", - написала Иванна в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Бабушка и дедушка девочки еще достаточно молодые. Не знаю почему они решили остаться. Как это больно, как это грустно. Но дети не должны расти под звуки бомб!";

"Больно, очень больно. Пусть Бог оберегает каждую украинскую семью";

"А чего бабушка и дедушка не эвакуированы?!".

"Спасибо за замечательную реальную историю – я тоже родилась в родном Славянске".

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