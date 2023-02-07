Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где в этот раз рассказала трогательную историю 6-летней Арины из Бахмута.
"Разъединенные семьи. Дети слышат взрывы вместо колыбельной или звука игрушек. Эвакуация из города, где живут бабушка и дедушка, вместо каникул у них.
Больно, очень больно это видеть. История 6-летней Арины до слез. Ее эвакуировали военные к маме, которая должна была вот-вот родить ей братца или сестричку. Она со слезами на глазках оставляла бабушку с дедушкой в Бахмуте", - написала Иванна в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Бабушка и дедушка девочки еще достаточно молодые. Не знаю почему они решили остаться. Как это больно, как это грустно. Но дети не должны расти под звуки бомб!";
"Больно, очень больно. Пусть Бог оберегает каждую украинскую семью";
"А чего бабушка и дедушка не эвакуированы?!".
"Спасибо за замечательную реальную историю – я тоже родилась в родном Славянске".
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