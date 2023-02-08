Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". После ухода из группы звезда еще решила и уйти от своего супруга Владимира Дантеса. После этого Дорофеева решила начать отношения с ресторатором Мишей Кацуриным, который до этого был другом семьи, но тоже развелся со своей женой.

Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где зачастила публиковать готовку еды. Этот раз не стал исключением и Надя поделилась новым ролик в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"карамель сгорела, лук горький";

"я не могу ты так идеальна";

"Ахахахах у тебя теперь Кулинарный(ссори если не правильно) ТикТок";

"Надя, решила научить нас готовить еду";

"Я одна хочу теперь это попробовать?";

"Оххх и Надя, ох и кулинарка, пора уже открывать личный кулинарный блог "Dodofood";

"блин я думала это ты лук в карамели жаришь";

"боже, как попасть к тебе на кухню и чтобы ты накормила меня этими шедеврами";

"Надя ты в последнее время так готовишь много";

"Надя тебе срочно надо в Израиль попробовать нашу шакшуку ! И выступить с концертом".

Напомним, Дорофеева похвасталась кулинарными талантами своего нового бойфренда

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