Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". После ухода из группы звезда еще решила и уйти от своего супруга Владимира Дантеса. После этого Дорофеева решила начать отношения с ресторатором Мишей Кацуриным, который до этого был другом семьи, но тоже развелся со своей женой.
Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где зачастила публиковать готовку еды. Этот раз не стал исключением и Надя поделилась новым ролик в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"карамель сгорела, лук горький";
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"я не могу ты так идеальна";
"Ахахахах у тебя теперь Кулинарный(ссори если не правильно) ТикТок";
"Надя, решила научить нас готовить еду";
"Я одна хочу теперь это попробовать?";
"Оххх и Надя, ох и кулинарка, пора уже открывать личный кулинарный блог "Dodofood";
"блин я думала это ты лук в карамели жаришь";
"боже, как попасть к тебе на кухню и чтобы ты накормила меня этими шедеврами";
"Надя ты в последнее время так готовишь много";
"Надя тебе срочно надо в Израиль попробовать нашу шакшуку ! И выступить с концертом".
Напомним, Дорофеева похвасталась кулинарными талантами своего нового бойфренда
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в маленьком платье изумила стройной фигурой без лишнего пафоса
Также Politeka писала, что Дорофеева столкнулась с вызовом во время съемок клипа "Вотсап" и показала израненные пальцы