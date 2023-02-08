Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который в последнее время часто выступает в госпиталях для украинских защитников, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился трогательным фото со взрослой дочерью Дианой.
На снимках Павел и его единственная 27-летняя дочь запечатлены на прогулке по заснеженному Киеву. Перед камерой оба позируют в темных нарядах и мило улыбаются в объектив, дочь держи звездного отца под руку и прижимается к нему.
В подписи к публикации Зибров написал: "После утренних дел, прогулялись с Дианкой по парку. Снег, тишина, красота!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя:
"Надо же так родить твою копию! Вот Мариночка молодец! Любовь!".
"Диана – настоящая красавица! Ну конечно, от такого отца!".
"У вас очень красивая доченька!".
"Красивые. У меня для вас есть марка и песня".
"Красивые".
"Мои любимые".
"Очень хорошие".
"Эта Диана красивая такая".
"Какой казак".
"Хорошенькая как солнышко!".
"Вы прекрасны".
"Очень очаровательны! Ох, какой красавец и красавица!".
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