Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который в последнее время часто выступает в госпиталях для украинских защитников, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился трогательным фото со взрослой дочерью Дианой.

На снимках Павел и его единственная 27-летняя дочь запечатлены на прогулке по заснеженному Киеву. Перед камерой оба позируют в темных нарядах и мило улыбаются в объектив, дочь держи звездного отца под руку и прижимается к нему.

В подписи к публикации Зибров написал: "После утренних дел, прогулялись с Дианкой по парку. Снег, тишина, красота!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя:

"Надо же так родить твою копию! Вот Мариночка молодец! Любовь!".

"Диана – настоящая красавица! Ну конечно, от такого отца!".

"У вас очень красивая доченька!".

"Красивые. У меня для вас есть марка и песня".

"Красивые".

"Мои любимые".

"Очень хорошие".

"Эта Диана красивая такая".

"Какой казак".

"Хорошенькая как солнышко!".

"Вы прекрасны".

"Очень очаровательны! Ох, какой красавец и красавица!".

Напомним, "Это тоже делает нас сильнее": Клопотенко из "Мастер Шеф" подбодрил и рассказал, как не раскисать.

Как сообщала Politeka, "Кто еще не видел…": Цымбалюк из "Крепостной" вышел на сцену в халате и сверкнул мускулами.

Также Politeka писала, что "Красотка неземная": Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако ошарашила нескромной фотосессией.