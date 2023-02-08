В этот раз знаменитый шеф-повар высказался о культуре, наследии и важности развития именно украинской кухни. Свой пост Клопотенко сопроводил атмосферным кадром из ресторана со специальной подборкой блюд.

«Еда – это история людей. Это культура семей и часть национальной идеи. Потому что помидоры, например, есть у американцев и есть у итальянцев. Но они совершенно по-разному обращаются с этим продуктом и рассказывают о нем.

Так же и с украинскими продуктами: они особенные тем, как мы их выращиваем, как готовим, какие эмоции вкладываем в этот труд. А еще наши продукты делает уникальными украинский чернозем. Ибо все, что растет в нем, имеет особый вкус. Даже те же помидоры» - поделился Клопотенко.

Он также обратился к украинцам, с просьбой приводить в заведения своих друзей иностранцев, чтобы они почувствовали Украину через еду. Потому что нам действительно есть, что рассказать.

Мы также писали, палюшки – очень вкусное, сытное и оригинальное блюдо украинской кухни, основа которого – картофельное тесто и шкварки из сала. Готовится блюдо легче любых вареников, а по вкусу будет – не хуже.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт необычного блюда.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.