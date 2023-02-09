Знаменитая украинская исполнительница и в этот раз решила порадовать фанатов сразу несколькими кадрами без макияжа и фильтров. Таким образом артистка похвалилась естественным образом, а также получила комплименты от украинцев, в 38 лет звезда выглядит ухоженно и свежо.

Самое главное правило для певицы - это давать коже передышку после тяжелого сценического грима.

Звезда считает, что каждой девушке нужно пить много воды, ведь это залог вечной красоты. Также важно отказаться от вредных привычек. Вне сцены она также правильно питается и старается вообще не красится.

Также не делает Кароль и объемных укладок и пышных причесок, стараясь оберегать естественную красоту.

Ранее мы писали, как блогер Алексей Дурнев сравнил Тину Кароль с подругой мамы:

«Мне моложе девушки нравятся. Потому что Тина Кароль – она будто бы с мамой в один класс ходила. Я такого не припоминаю, чтобы заинтересовался женщиной своего возраста, кроме Даши (Астафьевой), конечно. Даша особенная».

Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.

Как сообщала Politeka, "У нас нет выбора": "леопардовый" Анатолий Анатолич рассказал, в чем уникальность украинцев во время войны.

Также Politeka писала, что "Фото из прошлого": Осадчая присоединилась к "леопардовому" флэш-мобу, показав яркие образы.