Кристина Решетник отметила, что во время войны для нее очень близким стал один человек.

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника вместе с тремя сыновьями снялась в фотосессии и покорила атмосферными кадрами. Кроме того, она показала человека, с которым давно хотела встретиться. Результатом съемки Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, Кристина Решетник отметила, что во время войны для нее очень близким стал один человек - ее кума Яна.

"С первых дней войны она постоянно на связи, едва ли не первая пишет и переживает каждый раз, когда в Киеве обстрел. И это «Привет! Как вы там? - самое ценное, что можно услышать. Спасибо, за то, что судьба свела нас! Очень люблю тебя и всю вашу семью! И мечтаем о совместной встрече в Киеве и будем праздновать нашу победу", - отметила она.

Для теплых фото у елки Кристина Решетник с сыновьями нарядилась в одном стиле, что добавило снимкам особого настроения.

Так, Кристина Решетник с сыновьями Иваном, Дмитрием и Александром примерили повседневные наряды в стиле кэжуал. Малыши счастливо улыбались, сидя у елки рядом со своей любимой мамой и крестной.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.