Экс-жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая после возвращения в Украину отправилась в Карпаты, похваставшись видами.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - успешная украинская продюсерка, которая была замужем за Алексеем Потапенко с 99-го по 2014 год. У Ирины есть двое детей - дочь Наташа от прошлых отношений, а также сын Андрей от Алексея. После развода пара еще долгое время занималась совместным бизнесом, а уже в прошлом году Ирина пожелала Потапу удачи в любом другом направлении, которое он выберет.

Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только работой, но и личными кадрами. А в этот раз продюсерка поделилась фотографией из Карпат после возвращения в Украину. Также Ирина добавила старые снимки, которые сделаны были до этого.

"Моя родная. Я дома.

У меня есть любимое место на Закарпатье, подъезжая к которому, я чувствую невероятное вдохновение, всю силу нашей страны и начинаю дышать полной грудью.

Точка на карте между родным и вынужденным. Уже почти год…", - написала Ирина под кадрами.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красиво", "Это что, хата далеко в горах?",



"Когда-то это место будут величать не иначе как Холмы Горовой";

"Уже так зелено";

"Третий случай "я дома" в музыкальной индустрии – Done".

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