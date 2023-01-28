Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель из Украины, которая является внучкой легенды украинской эстрады - Софию Ротару. Соня живет в Нью-Йорке, где учится и активно занимается карьерой модели. У 21-летней внучки Ротару уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами не только модными луками, но и личными кадрами. А в этот раз Евдокименко похвасталась стильным образом в черном костюме, дополнив его свитером, который завязала поверх пиджака.

А до этого внучка Ротару похвасталась образом в светлом костюме, будучи в Лос-Анджелесе.

"Будьте причиной того, что некоторые чувствуют себя желанными, увиденными, услышанными, ценными, любимыми и поддерживаемыми", - написала внучка Софии Ротару, что оценила не только мама модели, но и легендарная бабушка, поставив лайк под публикацией.

Напомним, 21-летняя внучка Софии Ротару поразила видом по возвращении в Нью-Йорк

А еще Politeka сообщала, что 21-летняя внучка Софии Ротару показала, чем покорила жениха-миллионера

Также Politeka писала, что внучка Ротару устроила эффектную фотосессию в костюме, впечатлив бабушку



