Народная артистка Украины Ольга Сумская уже год не видела внуков. Она с ними общается, но подбирает каждое слово.

Народная артистка Украины Ольга Сумская в эфире телеканала "Дом" не смогла сдержать слез, когда вспомнила о дочери и внуках, которые ныне живут в россии. Несмотря на полномасштабную войну в Украине, актриса Тоня Паперная вместе с детьми и мужем, российским актером Владимиром Ягличем, осталась в Москве.

"Как ты себе представляешь, чтобы я не разговаривала со своим ребенком? Я стараюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. Я не нахожу их. Потому что это страшная материнская боль", — сказала актриса и расплакалась.

Народная артистка Украины Ольга Сумская уже год не видела внуков. Она с ними общается, но очень сдержанно, ведь телефоны в россии прослушивают. Однако это не мешает актрисе читать детишкам сказки на украинском языке.

"Там прослушивается все. Звонить можно, но говорить нужно очень сдержанно... Я ничего не могу сделать. Это трагедия. Тысяч людей, родственники которых там. Она думает про детей. Она, прежде всего, мама. Я их не видела уже год, и мы так по телефону просто общаемся. Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже им читает на украинском", — добавила актриса.

Когда Ольга Сумская рассказывала о дочери и внуках, которые живут в рф, то просто не смогла сдержать слез и расплакалась. Артистке даже понадобилась минутная пауза, чтобы успокоиться.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.