Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения звезда занялся организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины вместе с Ольгой Мартыновской.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ярославский показал, как решил позаботиться о здоровье.

"Таки немножечко пришлось заняться здоровьем. Но все уже хорошо. Сейчас побегу дальше", - написал Ярославский в своем сторис.

А до этого Владимир рассказал миф о мясе, поделившись видео в своем блоге. Как оказалось, после жарки мяса в нем нет крови, как это многие думали.

"Вы знаете, что я обожаю свою профессию. Для меня это даже не работа, а вся моя жизнь. И мне больно понимать, что при советском союзе мы очень отстали от цивилизованного мира. В начале 90-х годов наша кухня для иностранцев ассоциировалась с котлетой по-киевски и салатом Оливье. За время независимости мы прошли большое развитие и процесс возрождения, узнали много нового.

Мне всегда приятнее дарить, чем получать. Поэтому я радуюсь, что имею возможность делиться с вами своими знаниями. Знаю, что есть много мифов в кулинарии. Потому я решил начать с ними бороться", - написал Владимир под роликом.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт вкуснейшей рыбы с цветной капустой

А еще Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкусного картофеля, который вы когда-нибудь пробовали

Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" научил нарезать продукты, как настоящий шеф-повар