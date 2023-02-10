В этот раз шеф-повар рассказал, что в его заведении он с коллегами смог полностью перейти именно на украинские продукты. Гречневые пончики с нежным гречишным кремом. Свекольные гвозди. Топинамбур с подсолнечной тахини — в которой прямо чувствуется солнечное тепло.

«Крокеты из уникальной украинской брынзы. Полюшки. Ароматная копченая груша. Сом с нашей родной пшеницей. Десерт из калины. Это только 5% от того, что вы можете попробовать в сете из 8 блюд.

Вкушайте украинское. Узнавайте украинское. Влюбитесь в украинское еще больше» - делится замечаниями Клопотенко, он также опубликовал подборку кадров с блюдами.

«Полная эйфория от блюд, подачи и обслуживания. Женя просто гений!!!!; Пироги из калины и печеной тертой свеклы, вот какой десерт был на Полтавщине 55лет назад!;

Выглядит и звучит гениально. Гениально патриотично! Надо снова посетить вас в ресторан; Как же хочется снова в 100 лет и все это отведать 😍🤤» - делятся мыслями поклонники Клопотенко.

Также "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт крема, который подойдет к любому десерту.

Как отметил кулинар Евгений Клопотенко, подкупает в таком креме то, что помимо невероятно нежного вкуса его достаточно быстро готовить. После он показал рецепт класического заварного крема.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.