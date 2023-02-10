Народная артистка Украины Ольга Сумская показала, как отправилась писать заявление в полицию после одного случая и попросила украинцев не быть безразличными. В этот раз в Стори артистка постаралась рассказать о наболевшем.

Довольно давно Сумская помогает приютам и людям, разыскивающим пропавших животных. В этот раз она сама приобщилась к делу из-за жестокого обращения с животными в одном из отелей.

«А вот и алабай, которого мы хотим забрать у владельца отеля. А это особняки владельца отеля.

Заявление по поводу жестоко обращения с животными зарегистрирована! Написала заявление в полицию по поводу этого жестокого обращения с животными, это дело должно быть рассмотрено, а виновники наказаны!» - пишет Сумская.

Также Сумская в эфире телеканала "Дом" не смогла сдержать слез, когда вспомнила о дочери и внуках, которые ныне живут в россии. Несмотря на полномасштабную войну в Украине, актриса Тоня Паперная вместе с детьми и мужем, российским актером Владимиром Ягличем, осталась в Москве.

"Как ты себе представляешь, чтобы я не разговаривала со своим ребенком? Я стараюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. Я не нахожу их. Потому что это страшная материнская боль", — сказала актриса.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.