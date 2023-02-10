36-летний украинский блогер Алексей Дурнев признался, какие у него отношения с украинской певицей и моделью Дашей Астафьевой. В частности, он отметил, что относится к ней, как к другу. Но если бы ему пришлось выбирать между ней и Владимиром Дантесом, блогер выбрал бы последнего. Ведь музыкант для него близкий друг.

Астафьева не выдержала и записала шутливое видео-ответ для блогера. Им поделилась в Инстаграм ведущая Маша Ефросинина, которая брала у Дурнева интервью.

"Она мне очень приятна, она мне нравится. И как женщина, как друг. Я ее знаю очень давно, был период, когда у нее не было парня, а я все равно за ней не ухаживал. Она мне больше нравится как друг", – рассказывает блогер.

После этого Маша Ефросинина спросила, кто для него ближе певец Владимир Дантес или Даша Астафьева.

"Они оба мои друзья, но... Дантес. Я много времени с ним провожу, у нас общий проект", - заявил Алексей Дурнев.

Даша Астафьева после этого в шутливой форме обратилась к пользователям сети и посоветовала не смотреть это интервью с ее теперь "бывшем другом".

"Привет, друзья. Просто хотела сказать, что если кто-то хочет посмотреть новое интервью Маши Ефросининой и моего бывшего друга Алексея Дурнева. То, если вам интересно, я не рекомендую. Леша, а к тебе я иду в личку", - заявила Даша Астафьева, приклепив себе усы, с помощью маски-эмодзи.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

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