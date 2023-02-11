Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом десерта, от которого все будут в восторге.

На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить торт "Малиновое облако".

Для песочного основания берем:

100 г печенья (6-7 шт.)

50 г сливочного масла (1/4 пачки)

Для малинового желе:

150 г малинового пюре (без косточки) (4 ст. л.)

100 мл воды (0,5 ст.)

200 г замороженной малины (1,5 ст.)

40 г сахара (2 ст. л.)

15 г желатина (3 ч. л.) + 75 мл воды (5 ст. л.)

Для крема "Шарлотт":

150 мл молока (3/4 ст.)

50 г яйца (1 шт.)

50 г сахара (2,5 ст. л.)

100 г сливочного масла (мягкого) (1/2 пачки )

Для французской меренги:

60 г белка (2 шт.),

100 г сахара (5 ст. л.),

10 г кукурузного крахмала (1 ч. л.).

Сначала подготовим песочное основание для торта. Сделайте из печенья крошку. Растопите сливочное масло, соедините его с крошкой и перемешайте. Возьмите разъемную форму диаметром 21 см и уложите пергамент на дно формы. Оберните форму фольгой и положите внутрь бордюрную ленту. Переложите в форму песочную крошку с маслом, разровняйте и с помощью стакана слегка утрамбуйте. Положите форму в холодильник.

Далее готовим малиновое желе. Залейте водой комнатной температуры желатин, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы он набух. Отправьте в сотейник малиновое пюре без косточки, сахар и перемешайте. Поставьте сотейник на плиту и прокипятите пюре 1-2 минуты. Снимите с плиты и добавьте замоченный набухший желатин. Снова перемешайте. Перелейте в миску пюре и добавьте воду. Добавьте замороженные ягоды в малиновое пюре и залейте желе в форму поверх основы. Отправьте желе в холодильник на несколько часов.

Для крема отправьте в сотейник молоко, сахар и яйца, перемешайте венчиком. Поставьте сотейник на плиту и при постоянном помешивании доведите массу до кипения. Прокипятите 30 секунд и снимите с плиты. Перелейте основу в миску, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 1 час. Взбейте мягкое сливочное масло, оно должно увеличиться вдвое и посветлеть. Снимите пищевую пленку с подготовленного основания, положите в чашу к маслу и перемешайте.

Далее Елизавета Глинская готовит французскую меренгу:

"Включите духовку на 100 градусов с конвекцией (обдувом). Вылейте белок в чашу миксера и взбейте его до пышной пены, затем добавьте сахар и взбейте до стойких пиков. Добавьте крахмал к меренге и перемешайте. Переложите меренгу в кондитерский мешок. Положите кондитерское кольцо на пергамент и отсадите меренгу по спирали, от центра к краю. Уберите форму, переложите пергамент на лист и отправьте выпекаться меренгу в разогретую до 100 градусов духовку с конвекцией на 30-40 минут. Выключите духовку, откройте дверцу и оставьте меренгу до охлаждения", — объяснила звезда "Мастер Шеф".

В конце собираем торт "Малиновое облако": выложите поверх желе крем "Шарлотт", разровняйте и сверху положите высушенную меренгу. Поставьте торт на несколько часов в холодильник. Извлеките торт из холодильника, оставьте его при комнатной температуре на 20-30 минут, так он будет нежнее.

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