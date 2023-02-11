Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала, что значат ее татуировки, поделившись в своем блоге с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Alyona Alyona и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз артистка рассказала, что значат ее тату, опубликовав новое видео в своем блоге.

"Рассказываю о значении своих татуировок", - написала на видео звезда.

"Для меня это символизм. Каждая татуировка, она имеет для меня мое воспоминание, это мой фотоальбом, давай так скажем. Какое-то воспоминание или какое-то мое значение для меня лично. И это что-то неотъемлемое во мне. Я очень рада, что я смотрю и мне ничего не надоедает. Это самое важное", - поделилась артистка и рассказала, что получает отдельное удовольствие, когда смотрит на свои руки перед камерой.

"А у вас есть татуировки? Если да, то что они означают?", - написала знаменитость.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"У меня есть тату Мотиватор, потому что я мотивирую людей в Украине";

"У меня 8, и я хочу еще. Хотя и не все имеют конкретное значение";

"Есть одна ) это колосье пшеницы".

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