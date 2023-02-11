Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил видеообращение, которое они с женой записали из укрытия во время воздушной тревоги.

Как оказалось, Григорий и Кристина во время очередной атаки оккупантов спустились в подземный паркинг. Однако, вместо того, чтобы упасть в уныние, они записали бодрящее видео для украинцев.

"Очередное очень сложное утро у всех украинцев. Дети наши учатся в укрытии сейчас, Сашуня спит, он с нами в подвале. И знаете, очень сложно на самом деле с детками. Но, знаете, нужно держаться, оптимизма должно быть достаточно и его у нас очень много. Потому что весна уже близко, мы верим в ВСУ, мы верим в ПВО", - сказала в обращении Кристина.

А Григорий добавил: "Действительно, хочется сказать, что нам кажется, что самые сложные и самые трудные времена позади. Скоро весна, скоро наша победа. Держимся! Боремся! Помогаем и верим в Вооруженные силы Украины. Берегите себя!".

Напомним, "А вот вам": Решетник повеселил фото, что показывает его маленький сын оккупантам.

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