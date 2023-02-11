В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как легко приготовить "прокачанную" шарлотку.

"Несколько недель назад я был на Западе Украины и зашел в один ресторан. В этом ресторане меня угостили вкуснейшей шарлоткой с персиками. Я спросил у шефа, откуда этот рецепт, а она ответила, что взяла рецепт у меня на сайте. Лишь добавила немного персиков. И я подумал, что мой рецепт, но более прокачанный — точно должен пойти в мир. Поэтому делюсь им с вами", — пишет Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

1-2 яблока



6 половинок мороженого или консервированного персика

5 яиц

200 г сахара

200 г муки

+ сливочное масло, чтобы смазать форму

"Измельчите 1-2 яблока средними кубиками. Возьмите 6 половинок мороженого или консервированного персика. Яйца 5 штук - тщательно взбейте блендером с 200 г сахара. Постепенно введите 200 г муки. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом посыпьте мукой. Залейте в форму тесто, а сверху равномерным слоем разложите яблоки и персики. Выпекайте 30 минут при 180 градусах", - пояснил победитель "Мастер Шеф".

Поклонники Клопотенко в комментариях добавили, что в шарлотку также вкусно добавлять сливы, чернику, орехи и изюм, грушу, тертый черный шоколад.

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