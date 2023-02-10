Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который недавно женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Жена ему родила первенца - сына Михаила, который для Виктора стал четвертым ребенком. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами.

"Спрашивайте", - написала она лаконично.

"Вам муж машину купил или сами заработали?", - спросил фанат.

"Ну как вам сказать. Первую машину мне купил муж. Смарт 99-го года за 3 тысячи долларов. Через год я сказала, что хочу новый смарт. Мы взяли деньги, которые вместе заработали в туре и купили более новый смарт за 8 тысяч долларов", - написала Репяхова в ответ.

"А два года назад мы продали недвижимость, на которую я откладывала с концертов, которые делала ВП и мы купили мне уже Тойоту. Потому я не знаю, как считать. Если бы я не делала туры, откладывать было бы ниоткуда", - написала на следующем сторис звезда.

"Сколько лет уже ездили за рулем?", - спросил еще один фанат.

"С этого дня)", - написала Репяхова и показала публикацию с автомобилем от 22 марта 2018 года.

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