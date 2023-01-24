Супруга Виктора Павлика показала семейную идиллию вместе с близкими, но без супруга.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который решил создать семью уже в четвертый раз. Причем выбрал для этого артист девушку, которая почти на тридцать лет моложе него.

Катерина Репяхова успела поскандалить с его экс-женой, даже устроила судебные разбирательства с ней. Успела стать популярным блогером и теперь активно хвастается жизнью в сети.

«С годами понимаешь, что нет ничего важнее в этой жизни, чем семья. Я вас люблю, моя семья….🫶🏻» - написала Репяхова.

«Родные ❤️ как же я скучаю по вами 😍🥹» - отвечают Катерине.

Поклонники также поддержали:

«Семья- это воздух, сила, радость, счастье!!! Берегите близких ❤; Да! Семья это главное! ❤️Счастье Вашей замечательной семье!; Это правда».

Также Репяхова решила показать, как иногда позволяет ребенку попробовать немного вредностей. Несмотря на частую критику и бурные обсуждения, девушка не позволяет вмешиваться с советами к ее личной жизни.

В особенности это касается воспитания и ухода за ребенком. Катерина с первых дней тщательно следит за здоровьем сына, водит его к врачу и кормит натуральной пищей.

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