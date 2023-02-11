На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что за минувшие сутки россия выпустила по Украине 71 крылатую ракету. 61 воздушная цель была обезврежена нашими силами ПВО. Также Украину атаковали дронами, которые успешно сбивали.
Попадание в энергообъекты зафиксировали в шести областях. Ситуация со светом не критична, но, по словам Марички Падалко, судя по Киеву на ближайшие дни существенно ухудшилась.
Силы ПВО зафиксировали попадание двух российских ракет в воздушное пространство Румынии (страна-член НАТО) и Молдовы. И если Кишенев признал этот факт, то Бухарест – нет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наши силы ПВО могли сбить эти ракеты, но не хотели рисковать.
Больше всего сейчас россияне атакуют ракетами Запорожье.
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В районе Бахмута идут сложные бои и происходят десятки боевых столкновений в день, но оккупантам не удалось перерезать пути поставок ВСУ – говорят в Генштабе.
Террорист Гиркин, комментируя последнее поражение россиян под Угледаром, высмеял широко анонсированное наступление россиян.
Группа «Антитела» выпустила клип на песню «Фортеця Бахмут», которая через неделю после своего появления в аудиоварианте стала номером один в музыкальных трендах YouTube.
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.