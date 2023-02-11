На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что за минувшие сутки россия выпустила по Украине 71 крылатую ракету. 61 воздушная цель была обезврежена нашими силами ПВО. Также Украину атаковали дронами, которые успешно сбивали.

Попадание в энергообъекты зафиксировали в шести областях. Ситуация со светом не критична, но, по словам Марички Падалко, судя по Киеву на ближайшие дни существенно ухудшилась.

Силы ПВО зафиксировали попадание двух российских ракет в воздушное пространство Румынии (страна-член НАТО) и Молдовы. И если Кишенев признал этот факт, то Бухарест – нет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наши силы ПВО могли сбить эти ракеты, но не хотели рисковать.

Больше всего сейчас россияне атакуют ракетами Запорожье.

В районе Бахмута идут сложные бои и происходят десятки боевых столкновений в день, но оккупантам не удалось перерезать пути поставок ВСУ – говорят в Генштабе.

Террорист Гиркин, комментируя последнее поражение россиян под Угледаром, высмеял широко анонсированное наступление россиян.

Группа «Антитела» выпустила клип на песню «Фортеця Бахмут», которая через неделю после своего появления в аудиоварианте стала номером один в музыкальных трендах YouTube.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.