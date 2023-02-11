Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который решил попробовать свои силы на шоу "Голос країни". Там артист был в команде Наде Дорофеевой и смог победить на проекте. Благодаря этому певец стал довольно популярным в Инстаграм, где уже за ним следят более 100 тысяч украинцев.
Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сергей спел песню Ирины Билык "Не целуй", восхитив украинцев вокалом и игрой на гитаре.
"Соглашаетесь с этими словами? Песня Ирины Билык "Не целуй", - написал под видео Сергей.
Фанаты поставили тысячи тысячи лайков и написали комментарии:
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"Прямо в сердце";
"Очень проникновенно... Спасибо";
"Обожаю твои веселые песни, но в драматических ты просто разрываешь на куски";
"Хорошая песня в твоем исполнении";
"Не соглашаюсь, так как у людей есть потребности, но с другой стороны понял, что любовь найти сложнее разменивая себя на доступных вместо достойных...";
"Хорошая песня в твоем исполнении";
"Ты же на утро все забудешь, все забудешь, это мои любимые слова этой песни".
"Талантливый парень я люблю его песни молодец".
Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский впечатлился Дорофеевой
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