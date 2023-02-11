Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который решил попробовать свои силы на шоу "Голос країни". Там артист был в команде Наде Дорофеевой и смог победить на проекте. Благодаря этому певец стал довольно популярным в Инстаграм, где уже за ним следят более 100 тысяч украинцев.

Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сергей спел песню Ирины Билык "Не целуй", восхитив украинцев вокалом и игрой на гитаре.

"Соглашаетесь с этими словами? Песня Ирины Билык "Не целуй", - написал под видео Сергей.

Фанаты поставили тысячи тысячи лайков и написали комментарии:

"Прямо в сердце";

"Очень проникновенно... Спасибо";

"Обожаю твои веселые песни, но в драматических ты просто разрываешь на куски";

"Хорошая песня в твоем исполнении";

"Не соглашаюсь, так как у людей есть потребности, но с другой стороны понял, что любовь найти сложнее разменивая себя на доступных вместо достойных...";

"Хорошая песня в твоем исполнении";

"Ты же на утро все забудешь, все забудешь, это мои любимые слова этой песни".

"Талантливый парень я люблю его песни молодец".

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