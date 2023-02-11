Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения звезда занялся популяризацией украинской кухни в Европе и даже попал на обложку "Таймс" человек года вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений рассказал, как делает свою легендарную прическу, развеселив украинцев.

"Секрет моих кудрях раскрыт", - написал Клопотенко в своем блоге.

"Приветствую, меня зовут Евгений Клопотенко, и это мои утренние процедуры. Вы часто спрашиваете, как Евгений у тебя такие кудри. А я говорю "вот так".

"Шучу, пока что секрет не раскрыт, но если захотите повторить этот лайфхак, мой вам совет - хорошо помойте друшляк", - написал на втором сторис Клопотенко.

"Я так на самом деле никогда не делаю, посмотрел в интернете какой-то лайфхак, но я плохо помыл друшляк и теперь у меня лук на голове", - пошутил во втором сторис Клопотенко.

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