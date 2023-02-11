Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения звезда занялся популяризацией украинской кухни в Европе и даже попал на обложку "Таймс" человек года вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений рассказал, как делает свою легендарную прическу, развеселив украинцев.
"Секрет моих кудрях раскрыт", - написал Клопотенко в своем блоге.
"Приветствую, меня зовут Евгений Клопотенко, и это мои утренние процедуры. Вы часто спрашиваете, как Евгений у тебя такие кудри. А я говорю "вот так".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Подростки устроили масштабный погром на кладбище, фото: поломаны десятки плит
Два новых жестких правила вводят в Украине, что теперь под запретом: "С 18:00 до 06:00 будет действовать..."
Впервые за полгода ехал домой: в истории фото, облетевшей Сеть, появилось счастливое продолжение
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
"Шучу, пока что секрет не раскрыт, но если захотите повторить этот лайфхак, мой вам совет - хорошо помойте друшляк", - написал на втором сторис Клопотенко.
"Я так на самом деле никогда не делаю, посмотрел в интернете какой-то лайфхак, но я плохо помыл друшляк и теперь у меня лук на голове", - пошутил во втором сторис Клопотенко.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом необычной шарлотки
А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал рецепт изумительного гарнира из картофеля: может затмить даже основное блюдо
Также Politeka сообщала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" изумил украинцев аппетитной подборкой с топом украинских блюд