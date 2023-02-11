Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что первое упоминание об этом блюде было еще в 1788 году.

Хорошо приготовленный картофельный гратен (или по-французски Gratin) может затмить даже основное блюдо, гарниром к которому его подают. Это один из величайших гарниров в мировой кулинарии и, наверное, самый эффективный способ использования картошки.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт картофельного гратена.

Кулинар отметил, что первое упоминание об этом блюде было еще в 1788 году. С тех пор рецепт блюда практически не изменился, единственное – вместо молока в некоторых рецептах стали добавлять сливки.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

сливки – 200-300 мл

лавровый лист – 2 шт.

мускатный орех – 1 щепотка

чеснок – 2 зуб.

пармезан – 100 г

сливочное масло – 20 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1.Картофель помойте и почистите, нарежьте тонкими слайсами.

2.Переложите его в сотейник или кастрюлю, добавьте сливки так, чтобы они полностью покрыли картофель

3.Добавьте соль, перец, мускатный орех, а также чеснок и лавровый лист.

4.Кастрюлю отправьте на огонь, доведите до кипения и после варите еще 5-7 минут.

5. После достаньте из блюда чеснок и лавровый лист.

6. Половину картофеля переложите в форму для запекания, натрите сыр и посыпьте картофель, добавьте сливочное масло и снова сыр.

7. Отправьте блюдо в духовку на 30 минут при 180 С. Готовое блюдо можно подавать сразу горячим.

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