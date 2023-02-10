Как отметил кулинар Евгений Клопотенко, подкупает в таком креме то, что помимо невероятно нежного вкуса его достаточно быстро готовить.

Традиционный торт без крема представить сложно. Вкусный крем всегда подчеркнет основу торта, будь то бисквитное, песочное или другое тесто. Такие кремы выходят пышными, нежными, с легким ванильным ароматом. Они подойдут не только для тортов или пирожных, но и к любому десерту.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт класического заварного крема.

Как отметил кулинар, подкупает в таком креме то, что помимо невероятно нежного вкуса его достаточно быстро готовить. Евгений Клопотенко подчеркнул, что по его рецепту крем выходит нежным, умеренно сладким и с бархатистой шелковой текстурой.

Ингридиенты

2 желтка

1 яйцо

350 мл молока 2,5%

50 г муки

50 г сливочного масла 82%

120 г сахара

10 г ванильного сахара

Способ приготовления вкусного заварного крема:

1.В сотейник или кастрюлю с толстым дном влейте 350 мл молока не менее 2,5% – чем жирнее, тем более эластичной будет текстура у крема. Добавьте 60 г сахара, чтобы молоко не пригорело. Оставшуюся часть сахара оставьте для другого шага.

2.Поставьте на плиту, включите средний огонь и прогрейте до 75 градусов. Если нет градусника, ориентируйтесь на появление пара над поверхностью. Когда молоко прогреется, уберите его из плиты.

3. В большую миску выложите 2 желтка и вбейте одно яйцо. Добавьте оставшиеся 60 г сахара, 10 г ванильного сахара и всыпьте 50 г муки. Все ингредиенты перемешайте венчиком до однородной массы. Она должна немного побелеть. Крупинки сахара полностью не растворяются и на этом этапе приготовления так должно быть.

4. В миску влейте половину теплого молока и интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков. Можно использовать миксер на средних оборотах.

5.Оставшееся в кастрюле молоко ставьте снова на плиту на средний огонь. Тонкой струйкой вливайте смесь из миски, интенсивно мешая веничком, пока крем не заварится. Для этого понадобится 20-30 секунд. Крем начнет немного густеть, но окончательно загустеет в процессе остывания.

6.Пересыпьте крем из кастрюли в миску, чтобы снизить температуру. Добавьте 50 г сливочного масла не менее 82% жирности, поскольку именно от этого зависит насыщенность вкуса и нежность текстуры крема. Перемешайте до полного растворения. Готовый крем должен полностью остыть. Накройте его пищевой пленкой так, чтобы она прилегала к крему, так что он не обветрится.

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