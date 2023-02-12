Популярная украинская исполнительница каждый день показывает, как веселится на работе, чем занимается в Киеве и в каких проектах планирует участвовать. Также часто Полякова напоминает о своих довольно смелых образах.

В этот раз на своей странице в Тик-Ток артистка похвалилась довольно ярким образом в излюбленном стиле. Платье с вырезами, акцентом на талии и пышных формах снова привлекло внимание в сети.

Артистка не стала комментировать свой образ, ранее просто рассказав, что приняла участие в съемках нового шоу.

«Идеальна как всегда; хорошо постаралась; Невероятная, непревзойденная, прям топ красавица 😊❤️; Невероятная🥴✨🤍!; Олечка привет😁;

Вообще шикарнейшая женщина абсолютно во всем! Моя мечта🥰; Тоже хочу кухню с подиумом; Бабушка огонь 🥰😅🔥; Мама принцесс 😎 Шикарная; ну блин, эта фигура 🥰» - отвечают в сети.

Как известно, 44-летняя Полякова долгое время скрывала свой настоящий возраст, активно работает над собой, чтобы выглядеть моложе и часто делает на этом акцент.

При этом артистка показывает в сети также и походы к косметологу.

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