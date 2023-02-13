Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое дочерей - Маша и Алиса. Дочери уже некоторое время учатся в Лондоне, но вернулись на зимний отпуск в Украину. И Оля в своем Инстаграм решила показать, как проводит время с семьей на Буковели.
Сначала Оля себя показала в горнолыжном костюме, а после этого дочь Машу.
"Слушайте, ну классно в Буковели. Маленькие, правда, очень трассы, но хорошая погода. Сегодня небольшие очереди, потому что вчера была очередь просто ужас, мы простояли полтора часа в очереди и решили больше не кататься. А сегодня купили VIP-проход, чтобы не стоять в очереди, а очередей нет, ахахаха, какие мы лохи. Ну что, классно отдыхать в Украине, людей много, подъемники работают из-за экономии электроэнергии не все. Но для нас было важно приехать именно сюда, за границей мы уже были", - сказала Оля.
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После этого Полякова показала совместное селфи, где была вместе с 17-летней Машей и 11-летней Алисой.
А до этого Оля поддержала флешмоб, где появилась в леопардовом образе.
"Нам нужны «леопарды», чтобы у наших ВСУ было такое лицо, а значит чтобы и у всех нас. #FreeTheLeopards", - написала Полякова.
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