Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения уехала с детьми из страны, занявшись выступлениями на благотворительных концертах. Но Оля уже успела вернуться обратно и приступила к съемкам. А теперь Оля решила отдохнуть с дочерями на Буковели, где активно катается на лыжах. А в одних из последних сторис Полякова решила рассказать, какой минус отдыха в Украине.

"Вы знаете, все хорошо в Буковели, кроме одного. Упал ребенок, потеряла лыжи, ни один человек не помогла, ни один. Я спускалась и поднималась аж оттуда, чтобы ей помочь. Просто едут и все. Во всем мире, если человек упал, люди помогают, тут ребенок упал, всем насрать. Вот это такие украинцы очень так помогают друг другу. Что-то по-моему не о тех украинцах или что?", - пожаловалась Оля.

После этого Полякова уже вышла в эфир из своего номера.

"Только что заходит парень с ресепшена, там принес что-то и говорит: "Госпожа Ольга, можно вас на минуту". А мне лень идти и я говорю: "Ой, я не могу, я голая", кричу. Ну, из комнаты. А Алиса подходит и говорит, что он должен ответить: "Так еще лучше", - поделилась Оля забавным.

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